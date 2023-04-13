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Купить квартиру с видом на море в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

Kavala Prefecture
288
Кавала
288
Xanthi Municipality
8
Ксанти
8
Драма
7
дим Драма
7
Тасос
6
Хрисуполис
4
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14 объектов найдено
Квартира 2 спальнив периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4 Количество комнат 330 м²
€ 450,000
Продается дуплекс площадью 330 кв.м в Кавале. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
Квартира 5 спаленв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
6 Количество комнат 200 м² 2/1 Этаж
€ 340,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Кавале. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 4 комнатыв Kavala Prefecture, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 215,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Кавале. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 4 комнатыв Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Кавале. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 4 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Ofrynio Beach, Греция
4 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 750,000
Ag. Ioannis ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 300 m2, Цоко…
Квартира 3 комнатыв Kavala Prefecture, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
В городе Кавала, в самом ее центре, продается квартира площадью 50 кв.м. Квартира находится …
Квартира 3 спальнив Adriani, Греция
Квартира 3 спальни
Adriani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 205 кв.м во Фракии. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Квартира 1 спальняв Скала Рахонио, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Рахонио, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 220,000
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
Квартира 1 спальняв Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 110,000
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 спальнив Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 195,000
Продается квартира площадью 99 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 2 спальнив Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Кавале. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 5 спаленв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 5 спален
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 340,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Кавале. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается дуплекс площадью 330 кв.м в Кавале. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
Квартира 2 спальнив Kavala Prefecture, Греция
Квартира 2 спальни
Kavala Prefecture, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 80 кв.м в Кавале. Квартира расположена на втором этаже и состоит…

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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