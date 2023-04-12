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Купить дуплекс с видом на море в Греции

в Фессалии и Центральной Греции
320
в District of Heraklion
219
в Ираклион
219
в Kavala Prefecture
237
в Кавала
237
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172
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Параметры недвижимости в Греции

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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