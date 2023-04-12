Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Дуплексы

Купить дуплекс с видом на горы в Греции

в demos aristotele
87
в Ханья
104
в The municipality Nea Propontida
101
в Thessaloniki Municipal Unit
14
в Ретимнон
76
в Лептокарья
68
в Иерисос
53
в Айос-Николаос
42
Показать больше
Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Коттедж 2 спальнив Лукисия, Греция
Коттедж 2 спальни
Лукисия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 3 спальнив Loutra, Греция
Коттедж 3 спальни
Loutra, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Таунхаус 4 спальнив Kardia, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kardia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 215,000
Продается таунхаус площадью 143 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Квартира 3 комнатыв Афины, Греция
Квартира 3 комнаты
Афины, Греция
3 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 248,000
Продается квартира площадью 83 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из У о…
Дом 4 спальнив Афины, Греция
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат 400 м²
€ 1,194,878
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Таунхаус 3 комнатыв Avdou, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Avdou, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 159,000
Продается таунхаус площадью 93 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из ок…
Квартира 1 комнатав Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается квартира площадью 0 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и с…
Коттедж 2 спальнив Афины, Греция
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Квартира 1 спальняв Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается дуплекс площадью 68 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Восьмой этаж с…
Вилла 4 спальнив Palea Epidhavros, Греция
Вилла 4 спальни
Palea Epidhavros, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 167,730
Это исключительное свойство с волшебным видом расположено на склоне Неа Эпидавра и всего в 5…
Коттедж 5 спаленв Афины, Греция
Коттедж 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…

Параметры недвижимости в Греции

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти