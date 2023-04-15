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Купить вилла с бассейном в Drymos, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Melissochori, Греция
Вилла 5 спален
Melissochori, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 2 спальнив Melissochori, Греция
Вилла 2 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
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