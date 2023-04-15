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Купить вилла в Drymos, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 10 комнатв Melissochori, Греция
Вилла 10 комнат
Melissochori, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продаются две виллы, которые соединяются общим подвалом. Месторасположение заслуживает особо…
Вилла 6 спаленв Drymos, Греция
Вилла 6 спален
Drymos, Греция
9 Количество комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 1 комнатав Melissochori, Греция
Вилла 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
К Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в неоклассическом стиле. Располагается вилла …
Вилла 3 спальнив Melissochori, Греция
Вилла 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Melissochori, Греция
Вилла 5 спален
Melissochori, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спаленв Melissochori, Греция
Вилла 6 спален
Melissochori, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 2 спальнив Melissochori, Греция
Вилла 2 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
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