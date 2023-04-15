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Купить таунхаус с видом на горы в Drymos, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Drymos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Drymos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 6 спаленв Melissochori, Греция
Таунхаус 6 спален
Melissochori, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Melissochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
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