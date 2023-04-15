Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Drymos
  7. Таунхаусы

Купить таунхаус в Drymos, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 6 комнатв Melissochori, Греция
Таунхаус 6 комнат
Melissochori, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 4
€ 255,000
Продаются таунхаусы, находящиеся на завершающей стадии строительства, в городе Салоники. Пло…
Таунхаус 3 спальнив Melissochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Drymos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Drymos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 6 спаленв Melissochori, Греция
Таунхаус 6 спален
Melissochori, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Melissochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Таунхаус 3 спальнив Melissochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Realting.com
Перейти