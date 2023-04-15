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Купить недвижимость с видом на горы в Drymos, Греция

16 объектов найдено
Квартира 6 комнатв Melissochori, Греция
Квартира 6 комнат
Melissochori, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается квартира площадью 190 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спаленв Drymos, Греция
Коттедж 5 спален
Drymos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Таунхаус 3 спальнив Drymos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Drymos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Таунхаус 6 спаленв Melissochori, Греция
Таунхаус 6 спален
Melissochori, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Таунхаус 4 спальнив Melissochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Вилла 3 спальнив Melissochori, Греция
Вилла 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 5 спаленв Melissochori, Греция
Вилла 5 спален
Melissochori, Греция
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 6 спаленв Melissochori, Греция
Вилла 6 спален
Melissochori, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 584 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Вилла 2 спальнив Melissochori, Греция
Вилла 2 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
Коттедж 3 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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