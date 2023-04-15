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Купить коттедж с видом на море в Drymos, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
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