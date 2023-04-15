Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Municipality of Thessaloniki
  6. Drymos
  7. Коттеджи

Купить коттедж с видом на горы в Drymos, Греция

Коттедж В архив
Очистить
8 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 5 спаленв Drymos, Греция
Коттедж 5 спален
Drymos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Realting.com
Перейти