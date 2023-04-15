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Купить коттедж в Drymos, Греция

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16 объектов найдено
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 4
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 278 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальнив Drymos, Греция
Коттедж 3 спальни
Drymos, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Drymos, Греция
Коттедж 5 спален
Drymos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спаленв Melissochori, Греция
Коттедж 5 спален
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
Коттедж 8 спаленв Melissochori, Греция
Коттедж 8 спален
Melissochori, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спаленв Drymos, Греция
Коттедж 5 спален
Drymos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 248 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 230,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 3 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 204 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 340,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 133 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
Коттедж 3 спальнив Melissochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
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