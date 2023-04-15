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Купить квартиру с видом на море в Drymos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Melissochori, Греция
Квартира 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
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