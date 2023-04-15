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Купить квартиру с видом на горы в Drymos, Греция

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1 объект найдено
Квартира 6 комнатв Melissochori, Греция
Квартира 6 комнат
Melissochori, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается квартира площадью 190 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
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