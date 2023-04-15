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Купить квартиру в Drymos, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 6 комнатв Melissochori, Греция
Квартира 6 комнат
Melissochori, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 265,000
Продается квартира площадью 190 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 7 спаленв Melissochori, Греция
Квартира 7 спален
Melissochori, Греция
1 ванных комнат 370 м²
€ 380,000
Код недвижимости: HPS1286 - Мезонет, который нужно пролить в центре Oreokastro для € 380 000…
Квартира 3 спальнив Melissochori, Греция
Квартира 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
Квартира 2 спальнив Melissochori, Греция
Квартира 2 спальни
Melissochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Квартира 3 спальнив Melissochori, Греция
Квартира 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
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