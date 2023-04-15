Купить недвижимость в Drymos, Греция

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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Drymos
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39 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат
340 м²
-1 Этаж
€ 410,000
Galini ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 340 m2, 3 Уровни, …
Квартира 6 комнат
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 265,000
Продается квартира площадью 190 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Дом 7 спален
Melissochori, Греция
7 Количество комнат
370 м²
-1 Этаж
€ 380,000
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 370 m2, 4 Уро…
Дом 4 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат
180 м²
-1 Этаж
€ 300,000
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 3 Уровни, …
Дом 4 спальни
Melissochori, Греция
1 ванных комнат
340 м²
€ 410,000
Код недвижимости: HPS3362 - Дом для продажи в Oreokastro Galini для € 410.000 . Это 340 кв. …
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 210,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной с…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 550,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Дом 4 спальни
Melissochori, Греция
1 ванных комнат
180 м²
€ 300,000
Property Code: HPS2710 - House FOR SALE in Oreokastro Center for €300.000 . This 180 sq. m. …
Квартира 7 спален
Melissochori, Греция
1 ванных комнат
370 м²
€ 380,000
Код недвижимости: HPS1286 - Мезонет, который нужно пролить в центре Oreokastro для € 380 000…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 330,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 278 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 3 спальни
Drymos, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Коттедж 5 спален
Drymos, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
Вилла 10 комнат
Melissochori, Греция
10 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 550,000
Продаются две виллы, которые соединяются общим подвалом. Месторасположение заслуживает особо…
Вилла 6 спален
Drymos, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 6 комнат
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 255,000
Продаются таунхаусы, находящиеся на завершающей стадии строительства, в городе Салоники. Пло…
Вилла 1 комната
Melissochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
К Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в неоклассическом стиле. Располагается вилла …
Таунхаус 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Квартира 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 115,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
Таунхаус 3 спальни
Drymos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 219 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
Квартира 2 спальни
Melissochori, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
Коттедж 5 спален
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
Таунхаус 6 спален
Melissochori, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Коттедж 8 спален
Melissochori, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Таунхаус 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 535,000
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
Вилла 3 спальни
Melissochori, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…
Квартира 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 142 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Таунхаус 3 спальни
Melissochori, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
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