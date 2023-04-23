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Жильё в Дросья, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 6 спален в Ритсона, Греция
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Вилла 6 спален в Дросья, Греция
Вилла 6 спален
Дросья, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
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