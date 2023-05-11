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Жильё с видом на горы в Драма, Греция

Nikisiani
5
3 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Georgiani, Греция
Коттедж 2 спальни
Georgiani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
€ 149,000
Коттедж 4 спальни в Iliokomi, Греция
Коттедж 4 спальни
Iliokomi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Kariani, Греция
Коттедж 2 спальни
Kariani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 350,000

Параметры недвижимости в Драма, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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