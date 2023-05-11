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Дома в Драма, Греция

Nikisiani
3
8 объектов найдено
Дом 1 комната в Nikisiani, Греция
Дом 1 комната
Nikisiani, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€ 68,000
Дом 3 спальни в Ofrynio Beach, Греция
Дом 3 спальни
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 327,000
Дом 3 спальни в Ofrynio Beach, Греция
Дом 3 спальни
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
€ 267,000
Вилла 3 комнаты в Paleochori, Греция
Вилла 3 комнаты
Paleochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
€ 300,000
Дом 3 комнаты в дим Драма, Греция
Дом 3 комнаты
дим Драма, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 217 м²
€ 270,000
Коттедж 2 спальни в Georgiani, Греция
Коттедж 2 спальни
Georgiani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
€ 149,000
Коттедж 4 спальни в Iliokomi, Греция
Коттедж 4 спальни
Iliokomi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Kariani, Греция
Коттедж 2 спальни
Kariani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 350,000

Параметры недвижимости в Драма, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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