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Квартиры в Драма, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 320,000
Квартира 4 спальни в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Ofrynio Beach, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 750,000
Квартира в Paleochori, Греция
Квартира
Paleochori, Греция
Площадь 310 м²
€ 55,000
Квартира 4 комнаты в дим Драма, Греция
Квартира 4 комнаты
дим Драма, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
€ 120,000
Квартира 2 спальни в дим Драма, Греция
Квартира 2 спальни
дим Драма, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
€ 66,000
Квартира 2 комнаты в Paleochori, Греция
Квартира 2 комнаты
Paleochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
€ 33,000

Параметры недвижимости в Драма, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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