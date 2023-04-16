Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. Виллы

Купить вилла в периферийная единица Драма, Греция

Nikisiani
1
Драма
1
дим Драма
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 3 комнатыв Paleochori, Греция
Вилла 3 комнаты
Paleochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 380 м²
€ 300,000
Villa for sale in Palaiochori, Paggaio of Kavala Prefecture for 300.000€ (Listing No LA165).…

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти