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Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Драма, Греция

Драма
16
дим Драма
16
Nikisiani
5
Proti
1
Доксатон
1
3 объекта найдено
Квартира 4 комнатыв Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Кавале. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 4 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Ofrynio Beach, Греция
4 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 750,000
Ag. Ioannis ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 300 m2, Цоко…
Дом 3 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Дом 3 спальни
Ofrynio Beach, Греция
3 Количество комнат 109 м² -1 Этаж
€ 327,000
Paralia Ofriniou ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, 2 Ур…

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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