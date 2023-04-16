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Купить дом в периферийная единица Драма, Греция

Драма
9
дим Драма
9
Nikisiani
3
Proti
1
Доксатон
1
11 объектов найдено
Дом 1 комнатав Nikisiani, Греция
Дом 1 комната
Nikisiani, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 68,000
Пангайо, Никисиани Края Нера: Продается частично отремонтированный отдельно стоящий дом 180 …
Дом 3 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Дом 3 спальни
Ofrynio Beach, Греция
3 Количество комнат 109 м² -1 Этаж
€ 327,000
Paralia Ofriniou ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 109 m2, 2 Ур…
Дом 2 комнатыв Vathyspilo, Греция
Дом 2 комнаты
Vathyspilo, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 115,000
Detached home for sale in Kiria, Doxato of Drama Prefecture for 130.000€ (Listing No ΝΠ536).…
Дом 3 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Дом 3 спальни
Ofrynio Beach, Греция
2 ванных комнат 109 м²
€ 327,000
Код недвижимости: HPS2992 - Дом на продажу в Orfano Paralia Ofriniou за € 327.000. Это 109 к…
Дом 3 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Дом 3 спальни
Ofrynio Beach, Греция
3 ванных комнат 101 м²
€ 267,000
Код недвижимости: HPS2993 - Дом на продажу в Orfano Paralia Ofriniou за € 267.000. Это 101 к…
Вилла 3 комнатыв Paleochori, Греция
Вилла 3 комнаты
Paleochori, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 380 м²
€ 300,000
Villa for sale in Palaiochori, Paggaio of Kavala Prefecture for 300.000€ (Listing No LA165).…
Дом 3 комнатыв дим Драма, Греция
Дом 3 комнаты
дим Драма, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 217 м²
€ 270,000
ВОЗМОЖНОСТЬ на продажу, новый отдельно стоящий дом в очень хорошем месте в районе Komninon D…
Коттедж 4 комнатыв дим Паранести, Греция
Коттедж 4 комнаты
дим Паранести, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 28,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 230 кв.м в северной Греции. У объекта есть солнечные ба…
Коттедж 2 спальнив Georgiani, Греция
Коттедж 2 спальни
Georgiani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 4
€ 149,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Кавале. Подвальный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 4 спальнив Iliokomi, Греция
Коттедж 4 спальни
Iliokomi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Серресе. Цокольный этаж состои…
Коттедж 2 спальнив Kariani, Греция
Коттедж 2 спальни
Kariani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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