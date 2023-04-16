ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Коттеджи
Купить коттедж с бассейном в периферийная единица Драма, Греция
Драма
3
дим Драма
3
Nikisiani
1
Proti
1
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 спален
периферия Крит, Греция
8 Количество комнат
317 м²
Количество этажей 2
€ 800,072
Продается таунхаус площадью 317 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
Дом 3 спальни
периферия Крит, Греция
5 Количество комнат
120 м²
€ 462,042
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
6 Количество комнат
280 м²
€ 450,040
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Квартира 4 спальни
Pefkochori, Греция
3 ванных комнат
140 м²
€ 520,047
Код недвижимости: HPS3498 - Мезонет на продажу в Паллини Пефкохори за € 520.000 . Это 140 кв…
Дом 1 комната
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
1 Количество комнат
100 м²
€ 540,049
На продажу выставлена вилла 100 кв.м в районе Халикунас в юго-западной части о.Корфу. Вилла …
Коттедж 3 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 393,293
Продается 2-этажный коттедж площадью 219 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Квартира 4 спальни
Polychrono, Греция
3 ванных комнат
114 м²
€ 200,683
Property Code: 3-1200 - Maisonette FOR SALE in Pallini Polichrono for €210.000 . This 114 sq…
Дом 6 спален
Греция, Греция
9 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 3
€ 300,027
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 167,150
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
400 м²
€ 810,000
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
Квартира 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 ванных комнат
60 м²
€ 95,009
Property Code: HPS2825 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki center Center for €95.000. Thi…
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
1 ванных комнат
67 м²
€ 300,027
Property Code: HPS3120 - House FOR SALE in Stagiron - Akanthou Ierissos for €300.000 . This …
Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты