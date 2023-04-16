Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. Коттеджи

Купить коттедж с видом на море в периферийная единица Драма, Греция

Драма
3
дим Драма
3
Nikisiani
1
Proti
1
Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 4 спальнив Neo Rysio, Греция
Таунхаус 4 спальни
Neo Rysio, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 589,940
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
Квартира 3 спальнив Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
4 Количество комнат 160 м² 3/2 Этаж
€ 370,033
Продается квартира площадью 160 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Вилла 3 спальнив Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 184 м² Количество этажей 2
€ 773,857
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Квартира 3 спальнив Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 ванных комнат 128 м²
€ 385,035
Код недвижимости: HPS3700 - Квартира на продажу в Pylea Konstantinopolitika для € 385.000 . …
Дом 2 спальнив Македонии и Фракии, Греция
Дом 2 спальни
Македонии и Фракии, Греция
130 м²
€ 750,067
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Квартира 2 спальнив Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 157,317
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Таунхаус 3 спальнив Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Skala Fourkas, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 157,317
Продается таунхаус площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
Квартира 1 спальняв Pefkochori, Греция
Квартира 1 спальня
Pefkochori, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 78,659
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
Дом 6 спаленв Греция, Греция
Дом 6 спален
Греция, Греция
8 Количество комнат 580 м²
€ 550,049
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
Квартира 4 спальнив Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
2 ванных комнат 225 м²
€ 470,042
Property Code: HPS3436 - Maisonette FOR SALE in Pylea Center for €470.000 . This 225 sq. m. …
Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
9 Количество комнат 475 м²
€ 600,054
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Дом 3 спальнив Loutra, Греция
Дом 3 спальни
Loutra, Греция
1 ванных комнат 150 м²
€ 280,025
Property Code: HPS3096 - House FOR SALE in Pallini Nea Skioni for €280.000. This 150 sq. m. …

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти