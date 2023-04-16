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Купить коттедж с видом на горы в периферийная единица Драма, Греция

Драма
3
дим Драма
3
Nikisiani
1
Proti
1
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3 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Georgiani, Греция
Коттедж 2 спальни
Georgiani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 4
€ 149,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Кавале. Подвальный этаж состоит из одной кла…
Коттедж 4 спальнив Iliokomi, Греция
Коттедж 4 спальни
Iliokomi, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Серресе. Цокольный этаж состои…
Коттедж 2 спальнив Kariani, Греция
Коттедж 2 спальни
Kariani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из гостиной с ку…

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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