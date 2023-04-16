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Купить квартиру с бассейном в периферийная единица Драма, Греция

Драма
7
дим Драма
7
Nikisiani
2
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1 объект найдено
Квартира 4 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Ofrynio Beach, Греция
4 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 750,000
Ag. Ioannis ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 300 m2, Цоко…

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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