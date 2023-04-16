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Купить квартиру в периферийная единица Драма, Греция

Драма
7
дим Драма
7
Nikisiani
2
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 320,000
Продается квартира площадью 170 кв.м в Кавале. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 4 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Ofrynio Beach, Греция
4 Количество комнат 300 м² -1 Этаж
€ 750,000
Ag. Ioannis ПРОДАЁТСЯ Квартира 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 300 m2, Цоко…
Квартира 4 спальнив Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 спальни
Ofrynio Beach, Греция
3 ванных комнат 300 м²
€ 750,000
Код недвижимости: HPS2960 - Квартира на продажу в Кавала Аг. Иоаннис для € 750.000. Это 300 …
Квартирав Paleochori, Греция
Квартира
Paleochori, Греция
310 м²
€ 55,000
Продается здание в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 55 000 евро (Листинг № LA171). Е…
Квартира 4 комнатыв дим Драма, Греция
Квартира 4 комнаты
дим Драма, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 1 Этаж
€ 120,000
Драма, Центр: Продается квартира 150 кв.м. очень центральный 1-й этаж в очень привилегирован…
Квартира 2 спальнив дим Драма, Греция
Квартира 2 спальни
дим Драма, Греция
1 ванных комнат 3 Этаж
€ 66,000
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, 3-й этаж, …
Квартира 2 комнатыв Paleochori, Греция
Квартира 2 комнаты
Paleochori, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1 Этаж
€ 33,000
Продается квартира в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 33 000 € (Листинг № LA142). Ещ…

Параметры недвижимости в периферийная единица Драма, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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