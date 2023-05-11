Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Восточная Македония и Фракия
  5. дим Драма

Жильё с видом на море в дим Драма, Греция

Драма
14
Nikisiani
5
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
€ 320,000

Параметры недвижимости в дим Драма, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти