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Дома в Доксатон, Греция

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Vathyspilo, Греция
Дом 2 комнаты
Vathyspilo, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 115,000
Detached home for sale in Kiria, Doxato of Drama Prefecture for 130.000€ (Listing No ΝΠ536).…
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