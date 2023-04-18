Купить недвижимость с видом на горы в District of Viannos, Греция

Коттедж 4 спальни Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция 8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1

€ 729,445

Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спал…