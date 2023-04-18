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Купить коттедж в District of Viannos, Греция

Municipality of Chondros
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Keratokambos, Греция
Коттедж 4 спальни
Keratokambos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 199,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 248 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в District of Viannos, Греция

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