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Виллы с бассейном в District of Sitia, Греция

koinoteta seteias
6
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7 объектов найдено
Вилла 2 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 640,000
Вилла 2 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 590,000
Вилла 2 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 695,000
Вилла 7 комнат в District of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат
District of Sitia, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Вилла 5 спален в Мохлос, Греция
Вилла 5 спален
Мохлос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Вилла 3 спальни в Pefki, Греция
Вилла 3 спальни
Pefki, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000

Параметры недвижимости в District of Sitia, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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