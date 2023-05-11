Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Sitia

Жильё с видом на море в District of Sitia, Греция

koinoteta seteias
12
koinoteta peukon
6
koinoteta piskokephalon
3
19 объектов найдено
Вилла 2 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 640,000
Вилла 2 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 590,000
Квартира 2 спальни в Аналипси, Греция
Квартира 2 спальни
Аналипси, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Коттедж 2 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 390,000
Квартира 2 спальни в District of Sitia, Греция
Квартира 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 200,000
Квартира 1 комната в Аналипси, Греция
Квартира 1 комната
Аналипси, Греция
Комнаты 1
Этаж 1/1
€ 135,000
Коттедж 2 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 215,000
Вилла 7 комнат в District of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат
District of Sitia, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Коттедж 4 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Коттедж 3 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 540,000
Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коттедж 3 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 370,000
Таунхаус 2 спальни в Пилалимата, Греция
Таунхаус 2 спальни
Пилалимата, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 159,000
Квартира 1 спальня в Пилалимата, Греция
Квартира 1 спальня
Пилалимата, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 56,000
Вилла 5 спален в Мохлос, Греция
Вилла 5 спален
Мохлос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 1
€ 4,200,000
Коттедж 4 спальни в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни
Сития, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Вилла 1 комната в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 870,000
Коттедж 3 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Коттедж 1 комната в District of Sitia, Греция
Коттедж 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 480,000

Параметры недвижимости в District of Sitia, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти