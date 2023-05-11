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Коттеджи с видом на море в District of Sitia, Греция

koinoteta seteias
5
Коттедж В архив
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8 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 390,000
Коттедж 2 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 215,000
Коттедж 4 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 4 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Коттедж 3 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 540,000
Коттедж 3 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 370,000
Коттедж 4 спальни в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни
Сития, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Коттедж 3 спальни в District of Sitia, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Коттедж 1 комната в District of Sitia, Греция
Коттедж 1 комната
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 480,000

Параметры недвижимости в District of Sitia, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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