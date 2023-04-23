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Жильё с видом на горы в District of Oropedion Lasithiou, Греция

koinoteta lagou
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koinoteta mesa lasithiou
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1 объект найдено
Таунхаус 1 спальня в Lagou, Греция
Таунхаус 1 спальня
Lagou, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 32,000
Продается двухэтажный дом в поселке Лагу, недалеко от Тзермиадо. Дом площадью 75 кв.м. части…

Параметры недвижимости в District of Oropedion Lasithiou, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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