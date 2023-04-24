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Коттеджи в District of Minoa Pediados, Греция

koinoteta kastellianon
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Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Tsoutsouros, Греция
Коттедж 4 спальни
Tsoutsouros, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в District of Minoa Pediados, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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