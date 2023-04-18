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Купить вилла с видом на море в District of Malevizi, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнатв Keramoutsi, Греция
Вилла 6 комнат
Keramoutsi, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…

Параметры недвижимости в District of Malevizi, Греция

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