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Купить коттедж в District of Malevizi, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 комнатыв Keramoutsi, Греция
Коттедж 2 комнаты
Keramoutsi, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 спальнив Keramoutsi, Греция
Коттедж 3 спальни
Keramoutsi, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …

Параметры недвижимости в District of Malevizi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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