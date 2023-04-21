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Жильё с видом на море в Муниципалитет Иерапетры, Греция

koinoteta agiou stephanou
3
Municipality of Riza
1
5 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 175,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Коттедж 4 спальни в Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Квартира 1 спальня в Makrygialos, Греция
Квартира 1 спальня
Makrygialos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Предлагается к продаже квартира в 5 метрах от пляжа в районе Лассити, Крит. Квартира 55м2, н…
Коттедж 3 спальни в Кавусион, Греция
Коттедж 3 спальни
Кавусион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Таунхаус 4 спальни в Makrygialos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Makrygialos, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается таунхаус площадью 223 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Втор…

Параметры недвижимости в Муниципалитет Иерапетры, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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