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Коттеджи с видом на горы в Муниципалитет Иерапетры, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 4 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 175,000
Коттедж 4 спальни в Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 530,000
Коттедж 8 спален в Кавусион, Греция
Коттедж 8 спален
Кавусион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 600,000
Коттедж 3 спальни в Кавусион, Греция
Коттедж 3 спальни
Кавусион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 100,000
Коттедж 3 спальни в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 65,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Иерапетры, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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