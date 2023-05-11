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Квартиры с видом на море в Муниципалитет Иерапетры, Греция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Makrygialos, Греция
Квартира 1 спальня
Makrygialos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 130,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Иерапетры, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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