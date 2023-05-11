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  6. Виллы

Виллы с видом на горы в District of Heraklion, Греция

Ираклион
71
Лимин-Херсонису
13
Гази
3
Вилла В архив
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48 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Analipsi, Греция
Вилла 2 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 380,000
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
Вилла 1 комната в Pitsidia, Греция
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 4 комнаты в Агия Пелагия, Греция
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
Вилла 3 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
Вилла 2 спальни в Херсониссос, Греция
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
Вилла 4 комнаты в Kalo Chorio, Греция
Вилла 4 комнаты
Kalo Chorio, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 480,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 200 м2 с частным бассейном в Гувесе, Крит.…
Вилла 3 комнаты в Analipsi, Греция
Вилла 3 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…
Вилла 4 комнаты в Astiraki, Греция
Вилла 4 комнаты
Astiraki, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 4 комнаты в Petrokefali, Греция
Вилла 4 комнаты
Petrokefali, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается вилла площадью 153 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 2 комнаты в Analipsi, Греция
Вилла 2 комнаты
Analipsi, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается вилла площадью 83 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы, …
Вилла 6 комнат в District of Heraklion, Греция
Вилла 6 комнат
District of Heraklion, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу роскошная вилла 687 кв.м. в Ираклионе, Крит. Дом был построен на уча…
Вилла 4 комнаты в Pitsidia, Греция
Вилла 4 комнаты
Pitsidia, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу роскошная вилла с прекрасным видом в Питсидии, Ираклион. Вилла была …
Вилла 600 комнат в Pitsidia, Греция
Вилла 600 комнат
Pitsidia, Греция
Комнаты 600
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается роскошная вилла площадью 205 м2 на Крите. Вилла построена в 2014 году в тихом райо…
Вилла 1 комната в Лимин-Херсонису, Греция
Вилла 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Предлагается на продажу уникальная новая роскошная резиденция площадью 330 м², которая …
Вилла 1 комната в Rogdia, Греция
Вилла 1 комната
Rogdia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Предлагается на продажу две независимые виллы общей площадью 220 кв.м с возможностью дополни…
Вилла 1 комната в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагается на продажу уникальная вилла в панорамном расположение в порту Херсониссос. Вилл…
Вилла 1 комната в Гурнес, Греция
Вилла 1 комната
Гурнес, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Предлагается на продажувилла площадью 450 кв.м в Ираклионе. Это роскошный дом с безупречным …
Вилла 1 комната в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 749,000
Предлагается на продажувилла с частным бассейном 400 кв.м в муниципалитете Херсониссос. Вилл…
Вилла 1 комната в Koutouloufari, Греция
Вилла 1 комната
Koutouloufari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 599,000
Предлагается на продажу3-х этажная вилла на Крите. Внутреннее пространство составляет 310 кв…
Вилла 6 комнат в Херсониссос, Греция
Вилла 6 комнат
Херсониссос, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Предлагается к продаже вилла в Херсониссосе, туристическом флагмане Крита.На данный момент в…
Вилла 4 спальни в Karteros, Греция
Вилла 4 спальни
Karteros, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 695,000
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Вилла 3 комнаты в Влихада, Греция
Вилла 3 комнаты
Влихада, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 587,000
Предлагается к продаже вилла площадью 200м2 в префектуре Ретимно. Вилла имеет светлые интерь…
Вилла 4 спальни в Analipsi, Греция
Вилла 4 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 2 спальни в Kambos Apladhianon, Греция
Вилла 2 спальни
Kambos Apladhianon, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гости…
Вилла 5 спален в Айтанья, Греция
Вилла 5 спален
Айтанья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 745,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 3 спальни в Gournes, Греция
Вилла 3 спальни
Gournes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 212 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 гостин…
Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 432 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 1 комната в Pombia, Греция
Вилла 1 комната
Pombia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 715,000
Продается вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на г…
Вилла 8 комнат в batheianos kampos, Греция
Вилла 8 комнат
batheianos kampos, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Уникальная новая роскошная минимальная вилла построена на вершине холма (высота 55 метров), …
Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 510 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…

Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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