ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Heraklion
Жильё с бассейном в District of Heraklion, Греция
Ираклион
281
Лимин-Херсонису
33
Гази
20
Малия
12
Арханес
8
Тимбаки
3
Очистить
66 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Вилла 2 спальни
Analipsi, Греция
4
2
3
€ 380,000
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
4
1
€ 309,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
€ 383,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
€ 344,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
4
1
€ 365,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 2 комнаты
Панормос, Греция
2
1
€ 305,500
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
€ 500,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
4
1
€ 540,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
€ 447,000
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
Таунхаус 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
€ 315,000
На продажу предлагаются строящиеся виллы с видом на море, частным бассейном и на берегу моря…
Вилла 1 комната
Pitsidia, Греция
1
1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 280,000
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
Квартира 2 спальни
Kato Gouves, Греция
3
1
1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
4
2
3
€ 280,000
Продается таунхаус площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
4
1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
Вилла 7 комнат
Gournes, Греция
7
3
€ 700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
Вилла 3 спальни
Херсониссос, Греция
4
2
2
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
2
2
3
€ 2,400,000
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
Вилла 4 комнаты
Kalo Chorio, Греция
4
1
€ 480,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 200 м2 с частным бассейном в Гувесе, Крит.…
Вилла 3 комнаты
Analipsi, Греция
3
1
€ 349,000
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…
Вилла 7 спален
Patsides, Греция
8
4
4
€ 1,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Вилла 4 комнаты
Astiraki, Греция
4
1
€ 1,050,000
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
Вилла 4 комнаты
Rogdia, Греция
4
1
€ 798,000
Продается вилла площадью 247 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
Вилла 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
€ 175,000
Продается прекрасная одноуровневая вилла с частным соляным бассейном, расположенная в жилом …
Вилла 4 комнаты
Petrokefali, Греция
4
1
€ 680,000
Продается вилла площадью 153 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 2 комнаты
Analipsi, Греция
2
1
€ 390,000
Продается вилла площадью 83 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы, …
Вилла 2 комнаты
Kato Gouves, Греция
2
1
€ 200,000
Продается прекрасная одноуровневая вилла с частным соляным бассейном, расположенная в жилом …
Вилла 6 комнат
District of Heraklion, Греция
6
1
€ 2,500,000
Предлагается на продажу роскошная вилла 687 кв.м. в Ираклионе, Крит. Дом был построен на уча…
Вилла 4 комнаты
Pitsidia, Греция
4
1
€ 1,200,000
Предлагается на продажу роскошная вилла с прекрасным видом в Питсидии, Ираклион. Вилла была …
Вилла 600 комнат
Pitsidia, Греция
600
1
€ 500,000
Продается роскошная вилла площадью 205 м2 на Крите. Вилла построена в 2014 году в тихом райо…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты