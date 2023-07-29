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Дома с бассейном в District of Heraklion, Греция
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68 объектов найдено
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Вилла 3 комнаты
Херсониссос, Греция
3
1
Предлагается на продажупрекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в жилом комплексе…
€ 465,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Аммудара, Греция
4
1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
€ 499,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты
Kato Gouves, Греция
3
1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€ 450,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты
Kato Gouves, Греция
3
1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€ 450,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты
Гурнес, Греция
3
1
Предлагаетсяна продажунедавно построенная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит!Мы пре…
€ 450,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Vasilies, Греция
4
1
Предлагается на продажу очаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представл…
€ 850,000
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Вилла 4 комнаты
Kounavi, Греция
4
1
Предлагаетсяна продажуочаровательная вилла с частным бассейном в Ираклионе, Крит.Представляе…
€ 650,000
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Вилла 2 спальни
Analipsi, Греция
4
2
3
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
€ 380,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
4
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 350,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 383,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 350,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
4
1
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 5…
€ 290,000
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты
Панормос, Греция
2
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 305,500
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 500,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Панормос, Греция
4
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 540,000
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
3
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€ 380,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
4
2
1
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 5…
€ 290,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
1
1
Предлагается на продажу — строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит…
€ 280,000
1
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Панормос, Греция
4
2
3
Представляем потрясающую недавно построенную виллу, расположенную в отличном месте всего в 8…
€ 280,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Агия Пелагия, Греция
4
1
Предлагается на продажу роскошная вилла под ключ на берегу моря в Ираклионе, Крит.Этот дом п…
€ 1,600,000
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Дом 4 спальни
Analipsi, Греция
4
200 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уровни…
€ 650,000
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Дом 7 спален
Гувес, Греция
7
570 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 570 m2, 3 Уро…
€ 1,200,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Kokkini Chani, Греция
6
420 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 420 m2, 2 Уровни, …
€ 600,000
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Вилла 7 комнат
Gournes, Греция
7
3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море…
€ 700,000
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Вилла 3 спальни
Херсониссос, Греция
4
2
2
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит.Расположен…
€ 349,000
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Вилла 2 спальни
Херсониссос, Греция
2
2
3
Предлагается на продажуроскошная вилла в муниципалитете Херсониссоса, Крит. Он расположен в …
€ 2,400,000
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Вилла 3 комнаты
Analipsi, Греция
3
1
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…
€ 349,000
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Вилла 7 спален
Patsides, Греция
8
4
4
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€ 1,750,000
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Вилла 4 комнаты
Rogdia, Греция
4
1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы,…
€ 1,050,000
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Вилла 1 комната
Analipsi, Греция
1
1
Продается прекрасная одноуровневая вилла с частным соляным бассейном, расположенная в жилом …
€ 175,000
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Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция
виллы
коттеджи
таунхаусы
Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция
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