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209 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
2
131 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
119 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€449,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
117 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
5
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
122 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
District of Heraklion, Греция
2
1
73 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€309,100
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
80 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
4
1
107 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
2
112 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
3
136 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
3
135 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
4
3
135 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
3
1
81 м²
7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
3
1
81 м²
7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
3
1
81 м²
7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
4
3
134 м²
4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
4
3
134 м²
4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
4
3
134 м²
4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
4
3
134 м²
4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Agios Mamas, Греция
2
1
83 м²
Detached house with a garden is located in Agios Mamas beach area 1000 meters from sandy bea…
€110,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
4
94 м²
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€380,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
5
5
500 м²
Код недвижимости: HPS4244 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди за €1.850.000 . Эта меблиров…
€1,85 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агия Пелагия, Греция
3
1
108 м²
-1/4
Предлагается на продажу: Исключительный особняк в Ираклионе, Крит!Откройте для себя воплощен…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
1
500 м²
1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
€1,71 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Агия Пелагия, Греция
7
8
788 м²
Код недвижимости: HPS4240 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Гази Лигария для €5.500.000 . Эта меблирован…
€5,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Potamies, Греция
1
136 м²
3
Предлагается на продажу: Очаровательный традиционный полудом с видом на горы в Ираклионе, Кр…
€199,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
347 м²
-1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 347м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€2,85 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
379 м²
-1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 379м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€3,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Rogdia, Греция
7
3
384 м²
1/3
Предлагается к продаже прекрасная вилла с частным бассейном,расположенная в Ираклионе, Крит.…
€499,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аммудара, Греция
4
250 м²
1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
€499,000
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Типы недвижимости в District of Heraklion
виллы
коттеджи
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Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция
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