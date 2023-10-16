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Дома в District of Heraklion, Греция

Ираклион
209
Лимин-Херсонису
29
Гази
17
Малия
8
Арханес
7
209 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€449,900
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€567,600
Таунхаус 4 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 4 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€605,600
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€533,600
Таунхаус 1 спальня в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 1 спальня
District of Heraklion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 73 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€309,100
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,000
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Таунхаус 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€607,970
Таунхаус 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Таунхаус 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Таунхаус 2 спальни в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 2 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 7/4
Продается таунхаус площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€335,390
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в District of Heraklion, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 4/7
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€555,200
Дом 2 спальни в Agios Mamas, Греция
Дом 2 спальни
Agios Mamas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Detached house with a garden is located in Agios Mamas beach area 1000 meters from sandy bea…
€110,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€380,000
Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: HPS4244 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди за €1.850.000 . Эта меблиров…
€1,85 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж -1/4
Предлагается на продажу: Исключительный особняк в Ираклионе, Крит!Откройте для себя воплощен…
€320,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агия Пелагия, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
€1,71 млн
Вилла 7 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 7 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 788 м²
Код недвижимости: HPS4240 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Гази Лигария для €5.500.000 . Эта меблирован…
€5,50 млн
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Potamies, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Potamies, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу: Очаровательный традиционный полудом с видом на горы в Ираклионе, Кр…
€199,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 347 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 347м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€2,85 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 379 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 379м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€3,15 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Rogdia, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Rogdia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
Этаж 1/3
Предлагается к продаже прекрасная вилла с частным бассейном,расположенная в Ираклионе, Крит.…
€499,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аммудара, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
€499,000

Типы недвижимости в District of Heraklion

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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