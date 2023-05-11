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Коттеджи с видом на горы в District of Heraklion, Греция

Ираклион
101
Лимин-Херсонису
13
Гази
11
Малия
7
Арханес
4
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72 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Piskopiano, Греция
Коттедж 1 комната
Piskopiano, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 4 комнаты в Vasilies, Греция
Коттедж 4 комнаты
Vasilies, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 спальни в Гувес, Греция
Коттедж 3 спальни
Гувес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 4 комнаты в домик 17 т, Греция
Коттедж 4 комнаты
домик 17 т, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 375 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
Коттедж 1 комната в Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 411,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Коттедж имеет уг…
Коттедж 1 комната в Айтанья, Греция
Коттедж 1 комната
Айтанья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на гор…
Коттедж 2 комнаты в Sampas, Греция
Коттедж 2 комнаты
Sampas, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 спальни в Choudhetsi, Греция
Коттедж 3 спальни
Choudhetsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 228 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж…
Коттедж 3 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Коттедж 3 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 4 комнаты в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 2 комнаты в Херсониссос, Греция
Коттедж 2 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 1
€ 178,000
Продается старый дом 173 кв.м. в Агриана, Херсонисос рядом с шоссе. Недвижимость построена н…
Коттедж 1 спальня в Kato Gouves, Греция
Коттедж 1 спальня
Kato Gouves, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спаль…
Коттедж 5 спален в Палиокастро, Греция
Коттедж 5 спален
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 520,000
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
Коттедж 1 комната в Херсониссос, Греция
Коттедж 1 комната
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 99,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 2 спальни в Bizzariano, Греция
Коттедж 2 спальни
Bizzariano, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 70,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 4 спальни в Херсониссос, Греция
Коттедж 4 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Второй этаж состоит из одной …
Коттедж 8 спален в Аммудара, Греция
Коттедж 8 спален
Аммудара, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 4 спальни в Analipsi, Греция
Коттедж 4 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
Коттедж 5 спален в Гази, Греция
Коттедж 5 спален
Гази, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
Коттедж 3 спальни в Малия, Греция
Коттедж 3 спальни
Малия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 7 спален в Stalida, Греция
Коттедж 7 спален
Stalida, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 4 с…
Коттедж 4 спальни в Мохос, Греция
Коттедж 4 спальни
Мохос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 475,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 2 спальни в Мохос, Греция
Коттедж 2 спальни
Мохос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 7 спален в Ахлада, Греция
Коттедж 7 спален
Ахлада, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный многоквартирный дом площадью 220 кв.м в Ираклионе, Крит. Всего 7 спален …
Коттедж 4 спальни в Като Калеса, Греция
Коттедж 4 спальни
Като Калеса, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальни в Vasilies, Греция
Коттедж 3 спальни
Vasilies, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из Пер…
Коттедж 3 спальни в Patsides, Греция
Коттедж 3 спальни
Patsides, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 6 спален в Гурнес, Греция
Коттедж 6 спален
Гурнес, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 6 спален в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 6 спален
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 3 спальни в District of Heraklion, Греция
Коттедж 3 спальни
District of Heraklion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…

Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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