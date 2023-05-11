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Квартиры с бассейном в District of Heraklion, Греция

Ираклион
60
Лимин-Херсонису
6
Гази
4
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Kato Gouves, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Gouves, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 3 спальни в Ахлада, Греция
Квартира 3 спальни
Ахлада, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 855,000
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
Квартира 3 комнаты в Херсониссос, Греция
Квартира 3 комнаты
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 278,300
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
Квартира 2 спальни в Херсониссос, Греция
Квартира 2 спальни
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 240,350
Предлагается на продажу квартира площадью 104 кв.м. на первом этаже в Херсониссосе, Крит. На…

Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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