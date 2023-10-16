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Квартиры в District of Heraklion, Греция

Ираклион
46
Гази
4
Лимин-Херсонису
3
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46 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Аммудара, Греция
Квартира 1 спальня
Аммудара, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€275,900
Квартира 1 спальня в District of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
District of Heraklion, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€250,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Кноссос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Кноссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
€481,580
Квартира 3 спальни с видом на город в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 99 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Третий …
€308,000
Квартира 3 спальни с видом на город в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/1
Продается дуплекс площадью 108 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 1 уровнях. Четвер…
€324,500
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Влихада, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Влихада, Греция
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу: Замечательная возможность изысканной квартиры площадью 45 м2 на Бал…
€119,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Kato Gouves, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Kato Gouves, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 170 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цоколь…
€280,000
Квартира 2 спальни с видом на город в District of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
District of Heraklion, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€239,000
Квартира 2 спальни в Каллифеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллифеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€130,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в Kato Gouves, Греция
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
Kato Gouves, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€250,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ageliana, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ageliana, Греция
Комнаты 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу потрясающий дуплекс всего в 30 метрах от песчаных пляжей Панормоса, …
€180,000
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings в Karteros, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Karteros, Греция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
€270,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Finikia, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Finikia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 175 кв.м на острове Крит на стадии строительства. …
€300,000
Квартира 5 комнат с furnishings в Марафитис, Греция
Квартира 5 комнат с furnishings
Марафитис, Греция
Комнаты 5
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвиж…
€257,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Гурнес, Греция
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гурнес, Греция
Комнаты 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 133 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€175,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Prassas, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Prassas, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€153,000
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Voros, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Voros, Греция
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€130,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Epano Vathia, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Epano Vathia, Греция
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 210 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€250,000
Квартира 7 спален в Гувес, Греция
Квартира 7 спален
Гувес, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 570 м²
Код недвижимости: HPS506 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Центре Гоува за € 1.200.000. Это 570 кв. Мезо…
€1,20 млн
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Kounavi, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Kounavi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Предлагаются на продажу, две независимые квартиры в префектуре Ираклион.Общая площадь обоих …
€172,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Скалани, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Скалани, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 132 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€180,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Skotino, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Skotino, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продаются две независимые квартиры площадью 165 кв.м в Гувесе.Первая квартира расположена на…
€330,000
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Кастелион, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Кастелион, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Предлагаются на продажу две независимые квартиры в Кастелли Педиадос.Они расположены в очень…
€100,000
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings в Kato Gouves, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings
Kato Gouves, Греция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу квартира площадью 50 кв.м с возможностью дополнительной застройки 15…
€150,000
Квартира 3 спальни с furnishings в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
District of Heraklion, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 160 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€280,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€240,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ахлада, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ахлада, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Представьте себе свой дом в идиллическом роскошном комплексе Seaview, расположенном в 15 км …
€855,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 137 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€250,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Heraklion, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
€290,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
€278,300

Типы недвижимости в District of Heraklion

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в District of Heraklion, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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