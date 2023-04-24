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Таунхаусы в District of Gortys, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Prinias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Prinias, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 249,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в District of Gortys, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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