Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Festos

Жильё с видом на море в District of Festos, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 спальни в Ханья, Греция
Дом 2 спальни
Ханья, Греция
2 ванных комнат
€ 1,650,000
Продается вилла в Акротири, Ханья, в действительно уникальном месте с видом на залив. Двухур…
Коттедж 3 спальни в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни
Platani, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 737,824
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
Таунхаус 1 комната в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 806,687
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Дом в Афины, Греция
Дом
Афины, Греция
€ 250,000
This seafront 1-bedroom apartment for sale in Platanias Chania Crete is located right on the…
Дом 3 спальни в demos kassandras, Греция
Дом 3 спальни
demos kassandras, Греция
3 Количество комнат 145 м² -1 Этаж
€ 1,200,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 145 m2, 3 Уровни, …
Дом 2 спальни в периферия Крит, Греция
Дом 2 спальни
периферия Крит, Греция
120 м²
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 2 комнаты в Ханья, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 157,402
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Квартира 3 спальни в Греция, Греция
Квартира 3 спальни
Греция, Греция
4 Количество комнат 115 м² 5/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
Вилла 6 спален в Палиури, Греция
Вилла 6 спален
Палиури, Греция
7 ванных комнат 210 м²
€ 1,099,572
Property Code: 4-675 - Villa FOR SALE in Pallini Paliouri for €1.150.000 . This 210 sq. m. f…
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 91,490
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Таунхаус 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 5 спален
Айос-Николаос, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 393,506
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
Дом 3 спальни в Македонии и Фракии, Греция
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
4 Количество комнат 120 м² Количество этажей 3
€ 410,000
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…

Параметры недвижимости в District of Festos, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти